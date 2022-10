Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 240 24 lutego Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Z Ukrainy, na mocy porozumienia z 22 lipca, wyeksportowano już ponad 8 mln ton żywności.

Od czwartku władze Ukrainy informują o konieczności oszczędzania prądu w całym kraju w godzinach 7-23, ze względu na poważne uszkodzenia infrastruktury energetycznej w wyniku rosyjskich ataków prowadzonych od 10 października.



"Mieszkańcy obwodu kijowskiego! Mamy wzrost konsumpcji prądu w obwodzie. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do tymczasowych wyłączeń prądu w obwodzie od 9:20! Apeluję do wszystkich! Apeluję do wszystkich! Jest niezbędne, by całkowicie oszczędzać elektryczność. To dotyczy wszystkich" - napisał Kułeba.

Gubernator obwodu kijowskiego wezwał mieszkańców obwodu, aby zaczęli wyłączać wszystkie niepotrzebne urządzenia elektryczne - "od czajników po grzejniki". Kułeba dodał, że mieszkańcy powinni powstrzymywać się od włączania wszelkich urządzeń zużywających dużo prądu.



"Rosjanie uderzają w naszą infrastrukturę energetyczną. Bądźcie odpowiedzialni!" - podkreślił.