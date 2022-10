- Jeżeli na Ukrainę nie zostaną wprowadzone wojska pokojowe, to prędzej czy później doprowadzimy do sytuacji, w której Ukraina zostanie zniszczona, to nie ma co do tego wątpliwości - powiedział w Polskim Radiu poseł PiS Antoni Macierewicz, postulując wysłanie wojsk pokojowych ONZ, do czego, jego zdaniem, wystarczy decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ.