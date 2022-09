Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 205 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja oskarża Zachód o utrudnianie realizacji porozumienia ze Stambułu w zakresie dostaw rosyjskiego zboża i nawozów.

"Rosyjskie źródła informują, że ukraińskie siły kontynuują operację lądową na południowy-zachód od Izium, w pobliżu miejscowości Łyman i na wschodnim brzegu rzeki Oskił, co miało zmusić siły rosyjskie do wycofania się z niektórych części wschodniej Ukrainy (...)" - czytamy w analizie ISW.

"Rosjanom na wschodniej Ukrainie będzie prawdopodobnie trudno utrzymać linie obronne, jeśli ukraińskie wojska będą nadal przeć na wschód" - ocenia think tank.

Zdaniem ISW Kreml "niemal na pewno przerzucił dużą część sił, stacjonujących w rosyjskich bazach na terenie byłego ZSRR, na Ukrainę". Jak czytamy "osłabia to wpływy Rosji w tych krajach".

"Radio Wolna Europa/Radio Wolność (RFE/RL) 14 września poinformowało, że rosyjska armia przerzuciła 1 500 żołnierzy z rosyjskiej 201. Bazy Wojskowej w Duszanbe, w Tadżykistanie, na Ukrainę, od początku inwazji i planuje przerzucić na Ukrainę kolejnych 600 żołnierzy z baz w Duszanbe i Bochatarze, położonym na południu miastu Tadżykistanu". Rosjanie mieli też przerzucić ok. 300 żołnierzy z rosyjskiej bazy w Kirgistanie na Ukrainę - czytamy w analizie.

1 500 Tylu żołnierzy z Tadżykistanu miała przerzucić na Ukrainę Rosja

"Wycofywanie (żołnierzy) z państw Azji Centralnej jest warte odnotowania, w kontekście starć granicznych między Kirgistanem a Tadżykistanem" - zauważa ISW nawiązując do incydentów granicznych, do których doszło między tymi krajami w ostatnich dniach. Think tank zauważa, że w tym samym czasie doszło do ostrzału terytorium Armenii przez Azerbejdżan.

Zarówno Tadżykistan, jak i Kirgistan oraz Armenia są członkami ODKB (Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), sojuszu wojskowego, którego częścią jest Rosja.