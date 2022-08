Strona ukraińska oficjalnie nie potwierdza jakoby stała za atakami na cele na Krymie, ale współpracownik prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, w niedawnym wywiadzie z ukraińską telewizją sugerował, że w najbliższym czasie ataków na cele wojskowe na Krymie będzie więcej. Podolak mówił też, że Most Krymski, łączący okupowany Krym z Rosją, jako obiekt wzniesiony nielegalnie mógłby być celem ataku.

Reklama

Poniżej przypominamy najgłośniejsze ataki, do jakich dochodziło po 24 lutego na Krymie i na terytorium Rosji:

1 kwietnia -Władze obwodu biełgorodzkiego poinformowały, że w wyniku ataku dwóch ukraińskich śmigłowców doszło do pożaru w składzie ropy Rosneftu w Biełgorodzie, stolicy obwodu, położonej ok. 40 km od granicy z Ukrainą. W płomieniach stanęło osiem zbiorników z paliwem. Był to pierwszy po 24 lutego przypadek domniemanego ukraińskiego ataku na terytorium Rosji.



3 lipca - Co najmniej trzy osoby zginęły w eksplozjach w rosyjskim mieście Biełgorod, niedaleko granicy z Ukrainą - przekazał gubernator regionu Wiaczesław Gładkow. Gubernator informował, że "prawdopodobnie zadziałał system obrony przeciwlotniczej".



Reklama

Czytaj więcej Świat Eksplozje w rosyjskim Biełgorodzie Co najmniej trzy osoby zginęły w eksplozjach w rosyjskim mieście Biełgorod, niedaleko granicy z Ukrainą - przekazał gubernator regionu Wiaczesław Gładkow.

31 lipca - Strona rosyjska poinformowała, że ukraińskie drony zaatakowały dowództwo Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu. W związku z atakiem uroczystości organizowane w związku z Dniem Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej w mieście zostały odwołane.

9 sierpnia - W okolicach Nowofedoriwki na Krymie, gdzie znajduje się rosyjskie lotnisko wojskowe Saki, doszło do serii eksplozji. Rosyjski resort obrony mówił o detonacji amunicji lotniczej, ale udostępnione później zdjęcia satelitarne wykazały, że na lotnisku doszło do zniszczenia co najmniej ośmiu bazujących na nim samolotów Floty Czarnomorskiej. Po wybuchach na lotnisku Saki z Krymu zaczęli masowo wyjeżdżać rosyjscy turyści.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Eksplozje na Krymie. Atak na rosyjską bazę? W okolicach Nowofedoriwki, gdzie mieści się rosyjska baza lotnicza, rozległy się głośne eksplozje. Nad bazą unoszą się kłęby czarnego dymu. Rosyjski resort obrony twierdzi, że "zdetonowano kilka sztuk amunicji lotniczej".

16 sierpnia - Seria eksplozji w bazie wojskowej w rejonie miasta Dżankoj na Krymie. W jednostce miało dojść do eksplozji w składzie amunicji w wyniku której uszkodzona została m.in. znajdująca się w pobliżu linia kolejowa, co zakłóciło ruch kolei na Krymie. Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że eksplozja była wynikiem sabotażu.



Reklama

16 sierpnia -Kłęby czarnego dymu unosiły się nad lotniskiem wojskowym we wsi Gwardiejskoje, w rejonie symferopolskim, na okupowanym Krymie. Według źródeł rosyjskiego dziennika "Kommiersant" armia i organy ścigania sprawdzały wersję, zgodnie z którą doszło do ataku małego, bezzałogowego statku powietrznego na skład amunicji na terenie lotniska. Władze Krymu na razie nie komentują sytuacji. Na lotnisku w Gwardiejskoje miało znajdować się 12 samolotów Su-24M i 12 samolotów Su-25CM.

18 sierpnia - Kilka wybuchów wstrząsnęło obszarem w pobliżu rosyjskiego lotniska wojskowego Belbek na północ od Sewastopola na zaanektowanym przez Rosjan Krymie. Gubernator Sewastopola poinformował, że rosyjskie siły przeciwlotnicze zestrzeliły ukraińskiego drona w pobliżu wojskowego lotniska pod Sewastopolem.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Seria wybuchów na Krymie. Wybuchy w pobliżu rosyjskiej bazy Belbek pod Sewastopolem Co najmniej cztery wybuchy wstrząsnęły w czwartek obszarem w pobliżu rosyjskiego lotniska wojskowego Belbek na północ od Sewastopola na zaanektowanym półwyspie Krym - poinformowały agencję Reutera lokalne źródła. Rosjanie zapewniają, że zadziałała obrona przeciwlotnicza

18 sierpnia - Mieszkańcy okupowanego Kerczu informowali, że wieczorem słychać było eksplozje



Reklama

Oleg Kriuczkow, doradca gubernatora okupowanego przez Rosję od 2014 roku półwyspu poinformował w serwisie Telegram, że systemy obrony przeciwlotniczej zareagowały nad Kerczem. Do eksplozji doszło w rejonie Mostu Krymskiego.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Eksplozja w Kerczu. Zadziałała rosyjska obrona przeciwlotnicza Mieszkańcy Kerczu na okupowanym przez Rosjan Krymie usłyszeli w czwartek wieczorem eksplozję, a rosyjscy urzędnicy twierdzą, że zadziałały systemy obrony powietrznej.

18 sierpnia - Pożar i eksplozje składu amunicji w Timonowie, w obwodzie biełgorodzkim w Rosji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne W pobliżu granicy z Ukrainą płonie rosyjski skład amunicji Mieszkańcy dwóch wsi w południowej Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą zostali ewakuowani w czwartek po tym, jak zapalił się pobliski skład amunicji.

20 sierpnia - W eksplozji samochodu osobowego w mieście Odincowo pod Moskwą zginęła Daria Dugina, córka Aleksandra Dugina, najbardziej popularnego rosyjskiego stratega, ideologa inwazji na Ukrainę.