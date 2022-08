Po ataku Rosji na Ukrainę tylko niektóre państwa, w tym Polska, utrudniły możliwość wjazdu obywatelom rosyjskim. Wydawanie wiz dla Rosjan zawiesiły Czechy, a także Łotwa, Litwa i Estonia, z kolei Dania i Holandia nie wydają wiz krótkoterminowych.

Polska od marca zablokowała wydawanie wiz turystycznych. Ograniczenie wjazdu nie obejmuje osób uprawnionych, m.in. studentów, osób posiadających zezwolenie na pracę w naszym kraju lub tych, którym wydano już wcześniej tytuły pobytowe. – W tej kategorii nie mieszczą się podróżni obywatele Rosji, którzy posiadają wyłącznie wizy turystyczne – tłumaczy por. Anna Michalska, rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej.

Szlaban otwarty

Ograniczenia wynikają z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca 2020 r. (później jeszcze zmienianego) w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych i dotyczą granicy państwowej z Republiką Białorusi (nie obejmują obywateli Białorusi) oraz z Rosją. – Na pozostałych odcinkach zewnętrznej granicy państwowej wjazd obywateli Rosji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się po spełnieniu wymogów określonych przez kodeks graniczny Schengen, zgodnie z którymi co do zasady obywatele Rosji posiadający paszporty służbowe oraz paszporty zwykłe powinni posiadać wizy lub tytuły pobytowe – dodaje por. Michalska.

Dzięki temu od 24 lutego do 9 sierpnia do Polski wjechało 61 tys. 514 obywateli Rosji – średnio to około 380 osób dziennie. To prawie tyle samo ile w ubiegłym roku – w I półroczu 2021 r. do Polski przyjechało 68,4 tys. Rosjan. Turystykę ograniczała wtedy pandemia i obostrzenia dla niezaszczepionych.

Bezprecedensowe w historii sankcje na podmioty i obywateli Rosji wydane przez państwa UE, Stany Zjednoczone i inne kraje, choć objęły tysiące podmiotów gospodarczych i obywateli rosyjskich wspierających agresję lub reżim Putina, nie dotyczą wszystkich obywateli. Także w Polsce od lat Rosjanie prowadzą swoje biznesy, posiadają nieruchomości.

Obecnie ok. 13 tys. Rosjan ma prawo pobytu w Polsce. Jak podaje nam Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dziś „w bazie CEIDG jest 1120 jednoosobowych działalności gospodarczych (aktywnych i zawieszonych), w których przedsiębiorca posiada obywatelstwo rosyjskie i inne. Z tego 903 to firmy osób posiadających wyłącznie obywatelstwo rosyjskie”. Tylko w ubiegłym roku obywatele Federacji Rosyjskiej kupili w Polsce 25 lokali i 54 nieruchomości gruntowe. – Dopóki nasze służby nie uznają ich za persona non grata, mogą tu mieszkać. Wielu z nich ma polskich małżonków, ich dzieci są Polakami. Trudno ich stąd wyrzucać – mówi nam wysoko postawiony polityk PiS.

Niewielu uciekinierów

Poza tym Polska przyjmuje uchodźców z Rosji, którzy są w swoim kraju prześladowani. Jak podaje „Rzeczpospolitej” Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców, od początku stycznia do końca lipca tego roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 1 tys. obywateli Rosji – 72 proc. dotyczy osób narodowości czeczeńskiej, a więc nie są to osoby, które przeciwstawiły się agresji Rosji na Ukrainę. W tym samym okresie 2021 r. wnioski uchodźcze złożyło prawie 0,6 tys. Rosjan (w tym 80 proc. narodowości czeczeńskiej). Ilu ochronę w tym roku otrzymało? 49 obywateli Federacji Rosyjskiej, z czego 21 to osoby narodowości czeczeńskiej.

Mimo ograniczeń dla Rosjan w Europie, w tym braku bezpośrednich połączeń lotniczych, w te wakacje nie brakuje rosyjskich turystów na ulicach Londynu, Pragi, Budapesztu. Bo nadal większość krajów UE wydaje 90-dniowe wizy Schengen Rosjanom, którzy mogą na nich jeździć po całej Europie. W tym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał unijne państwa, by wydały jednolity i całkowity zakazu wjazdu Rosjanom do Wspólnoty i wydalenia tych, którzy już tam są, bez względu na ich stosunek do rosyjskiej agresji na Ukrainę (piszemy o tym niżej). Tylko w Niemczech mieszka ok. 200 tys. obywateli Rosji.

Apel Ukrainy popierają niektóre państwa. Komisja Europejska otrzymała oficjalny wniosek o wprowadzenie zakazu wydawania wiz Schengen dla obywateli Rosji.