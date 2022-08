Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 167 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski domaga się sankcji dla Rosji za to, że ta stwarza zagrożenie katastrofą nuklearną w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

- Pytanie o potrzebne statki, w przypadku całkowitego zamknięcia (lądowego) tranzytu towarów nie doczekało się do dziś odpowiedzi. Są różne typy statków. Wychodząc z danych o średniej ilości towarów sprowadzanych w poprzednich latach, potrzebujemy ok. 22 statków mogących przewozić rocznie ok. 1,1 mln ton. Chodzi o jednostki w rodzaju promu Marszałek Rokossowski. Jednocześnie będziemy potrzebować pewnych rezerw - powiedział Alichanow.



Według Alichanowa władze obwodu chciałyby, aby Ministerstwo Transportu i firmy transportowe zapewniły taką liczbę jednostek. Twierdzi, że to uczyniłoby możliwym pełne przejście na transport poprzez most morski.

Bez Rosji, gospodarki państw bałtyckich po prostu nie istnieją Anton Alichanow

- To dałoby nam również wolną rękę jeśli chodzi o podejmowanie przez nasze państwo potencjalnych kroków odwetowych przeciwko Państwom Bałtyckim, które zachowują się w taki (wrogi - red.) sposób wobec obwodu kaliningradzkiego - stwierdził też gubernator.



- Spójrzcie na mapę. Bez Rosji, gospodarki państw bałtyckich po prostu nie istnieją. Posiadamy poważny środek nacisku, czas wyjaśnić im, co się stanie, jeśli nie przestaną nękać ponad miliona osób, które mieszkają i żyją w obwodzie kaliningradzkim - podsumował Alichanow.



Według gubernatora obwodu kaliningradzkiego do końca września do 12 statków zacznie kursować do obwodu kaliningradzkiego szlakiem morskim.