Pod koniec czerwca dyrektor izby administracji skarbowej uchylił decyzję naczelnika urzędu skarbowego określającą spółce zobowiązanie w VAT, przychylając się do jej zarzutu o instrumentalne wszczęcie i prowadzenie przeciw niej postępowania karno-skarbowego, jedynie w celu wydłużenia terminu przedawniania tegoż zobowiązania. Jak zaznaczają reprezentujący spółkę w tej sprawie mec. Robert Nogacki i mec. Paweł Chmielowiec z Kancelarii Prawnej Skarbiec to pierwszy taki przypadek klientów kancelarii, by to sam organ, a nie sąd, pochylił się merytorycznie nad takim zarzutem i rozpatrzył go na korzyść podatnika.