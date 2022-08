We wtorek, mimo protestów Chin, spikerka Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, wylądowała na Tajwanie. To pierwsza wizyta spikera Izby Reprezentantów na Tajwanie od 1997 roku, gdy wyspę odwiedził Newt Gingrich.

Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się siły jako metody przywrócenia suwerenności nad wyspą.

USA nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, ale pozostają jednym z najważniejszych sojuszników Tajpej. Stany Zjednoczone dostarczają Tajwanowi m.in. nowoczesnego uzbrojenia.



- Nie ośmielam się nawet przypuszczać, co nimi motywuje, ale faktem jest, że to odzwierciedla tę samą linię, o której mówimy w kontekście sytuacji na Ukrainie, to nie ma dla mnie wątpliwości - oświadczył szef MSZ Ukrainy.

USA nie podjęły żadnej próby wznowienia rozmów na temat nowego porozumienia o redukcji zbrojeń strategicznych Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji

Według ministra "to wynika z pragnienia udowodnienia wszystkim ich (USA - red.) bezkarności (...)".



- To co chcę, to robię - to coś takiego. Nie widzę żadnego innego powodu, by doprowadzić do takiego zadrażnienia znikąd, wiedząc dobrze co to znaczy dla Chińskiej Republiki Ludowej - dodał Ławrow.



Ławrow mówił też, że USA nie podjęły żadnej próby wznowienia rozmów na temat nowego porozumienia o redukcji zbrojeń strategicznych, które miałoby zastąpić porozumienie z 2011 roku (tzw. New START).