Od Murmańska na kole podbiegunowym do Permu na Uralu i Kraju Primorskiego na rosyjskim Dalekim Wschodzie, wezwanie zostało wystosowane, odwołując się zarówno do patriotyzmu, jak i portfeli Rosjan.

Nie zawsze wymagane jest odpowiednie doświadczenie wojskowe.

Analitycy oceniają, że ponad 30 tys. ochotników może zostać zmobilizowanych, by uzupełnić rosyjskie szeregi zdziesiątkowane przez pięć miesięcy walki.

W zeszłym tygodniu Richard Moore, szef MI6, tajnej brytyjskiej służby wywiadowczej, powiedział CNN, że "Rosjanie będą mieli coraz większe trudności z dostarczeniem ludzi i materiałów w ciągu najbliższych kilku tygodni."

Putin długo opierał się pomysłowi powszechnej mobilizacji w Rosji, a wiosenne powołanie było podobne do tego z 2021 roku. Bataliony te są jednym ze sposobów na zwiększenie siły militarnej Rosji bez tak drastycznego kroku. Wydaje się, że są one również skoncentrowane na biedniejszych i bardziej odizolowanych regionach, wykorzystując pokusę szybkiego zarobku.

Jaki wpływ mogą mieć te bataliony, jest kwestią otwartą. Czeczeńskie jednostki ochotnicze odegrały ogromną rolę w kampanii w Donbasie, zwłaszcza w Mariupolu. Są one jednak stosunkowo dobrze wyposażone i mają duże doświadczenie wojskowe. Bataliony gromadzone w innych miejscach najwyraźniej nie.

- Niektóre bataliony będą brały udział wyłącznie w operacjach wsparcia bojowego, podczas gdy inne wzmocnią wcześniej istniejące jednostki wojskowe lub utworzą bataliony bojowe - uważa Kateryna Stepanenko z Institute for the Study of War w Waszyngtonie.

- Jest mało prawdopodobne, aby krótkoterminowe szkolenie zmieniło ochotników bez wcześniejszego doświadczenia w skutecznych żołnierzy w jakiejkolwiek jednostce - dodaje.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Podsłuch SBU: Rosjanie wywołali eksplozję w kolonii karnej w Ołeniwce Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przechwyciła rozmowy telefoniczne, w których Rosjanie mają potwierdzać, że są odpowiedzialni za wybuch w kolonii karnej w Ołeniwce, w wyniku którego zginęło co najmniej 53 ukraińskich więźniów.

Rekrutacja przebiega różnie w zależności od części kraju. W Kazaniu na ulotce napisano, że zgłaszać się mogą mężczyźni w wieku do 49 lat, którzy wcześniej służyli w wojsku. Oferuje im się czteromiesięczny kontrakt.

Gdzie indziej kwalifikują się mężczyźni w wieku do 60 lat bez przeszłości kryminalnej. Często nie ma wymogu wcześniejszego doświadczenia wojskowego wymienionego w ogłoszeniach

Ochotnikom obiecuje się znacznie wyższe zarobki niż średnia w regionach Rosji. Na przykład bataliony tworzone w Permie i zachodnio-rosyjskim obwodzie kirowskim oferują zarobki zaczynające się od 300 tys. rubli miesięcznie (ok. 5 tys. dolarów), podczas gdy w Baszkirii, w pobliżu granicy z Kazachstanem, minimum wynosi 280 tys. rubli. Ochotnikom z Baszkirii obiecuje się dodatkowe 8 tys. rubli dziennie za działania bojowe.

Średnia miesięczna płaca w tych rejonach wynosi od 30 do 45 tysięcy rubli, czyli mniej więcej jedną dziesiątą tego, co ochotnik może dostać, jeśli zostanie wysłany na linię frontu.

Są też inne korzyści. W Permie i Kirowie dzieciom ochotników obiecuje się preferencyjne przyjęcie na uniwersytety. Ochotnicy otrzymują status "weterana wojennego", co daje im dożywotnie miesięczne stypendium oraz zniżki na mieszkanie i transport.

Dodatkowo ochotnicy mogą ubiegać się o odszkodowanie za rany odniesione na polu walki - do 3 mln rubli za poważne obrażenia. Jeśli ochotnik zginie, jego rodzina otrzyma 12,4 mln rubli z budżetu federalnego i 2 mln z regionu.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Putin obiecywał pieniądze rannym. Żołnierze mają problem z uzyskaniem odszkodowania Krótko po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, prezydent Władimir Putin zapowiedział, że ranni żołnierze będą mogli ubiegać się o odszkodowanie w wysokości trzech milionów rubli. W związku z rosnącą liczbą rannych, niektórzy twierdzą, że gest Putina nie jest tak łatwy do uzyskania jak zapowiadano.

Stepanenko z Institute for the Study of War uważa, że "ci słabo wyszkoleni rekruci zostaną prawdopodobnie wykorzystani jako mięso armatnie, biorąc pod uwagę wcześniejsze traktowanie przez Rosję poborowych

Ukraińskie wojsko śledzi formowanie się jednostek. Wadym Skibicki, rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu, powiedział, że Rosja planuje sformować 16 nowych batalionów do końca lipca.