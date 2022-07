Informację o ataku podał przedstawiciel odeskiej obwodowej administracji wojskowej Serhij Bratczuk. "Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły w bazę okupantów w obwodzie chersońskim. Teraz jest tam pożar i wszystko dymi" - napisał w mediach społecznościowych.

Z kolei deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Ołeksij Honczarenko przekazał, że celem ataku była rosyjska baza w Chersoniu. "Dziś bezpośrednim trafieniem zniszczyliśmy bazę raszystów (tak Ukraińcy określają żołnierzy rosyjskich i zwolenników rosyjskiej inwazji na Ukrainę - red.) w Chersoniu" - napisał w serwisie Telegram dodając, że według jego informacji chodziło o bazę Rosgwardii i że jest wielu "dwusetnych", czyli zabitych (to odniesienie do określenia "Gruz-200", czyli ładunek 200, stosowanego w ZSRR i krajach poradzieckich do transportu ciała zabitego żołnierza).

Serhij Chłań, doradca lojalnego wobec Kijowa szefa chersońskiej obwodowej administracji wojskowej podał na Facebooku, że trafiona została rosyjska baza wojskowa przy ul. Pestela w Chersoniu. Według tego źródła, pożar wybuchł tam po ostrzale ok. godz. 5:00, a kolejne uderzenie nastąpiło ok. godz. 10:00. "Naoczni świadkowie donoszą o krzykach Rosjan (uwięzionych - red.) pod gruzami" - napisał Chłań. Dodał, że na próbę mieszkańców zbliżenia się do obiektu w celu zdobycia dodatkowych informacji rosyjscy żołnierze zareagowali strzałami w powietrze.

W ukraińskich mediach pojawiły się doniesienia, że atak został przeprowadzony za pomocą systemów rakietowych HIMARS, dostarczonych Ukrainie przez państwa zachodnie.



Informacje o ataku w Chersoniu podał też lokalny portal Most, powołując się na okolicznych mieszkańców. Portal opublikował fotografie z miejsca zdarzenia, na których widać słup dymu nad miastem. Według tego źródła, "rosyjscy propagandyści" mieli początkowo twierdzić w mediach społecznościowych, że ekspliozje, które było słychać w mieście, były odgłosami obrony przeciwlotniczej.