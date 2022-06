Generał Bradshaw był pytany o słowa nowego szefa Sztabu Generalnego brytyjskiej armii, gen. Patricka Sandersa, który powiedział, że współcześni brytyjscy żołnierze są pokoleniem, które "znów musi przygotowywać się do walki w Europie" w związku z wojną jaką Rosja rozpoczęła na Ukrainie.



- Tak, on miał całkowitą rację - stwierdził gen. Bradshaw.

- Chodzi o to, że przygotowując się odpowiednio do wojny, budując naprawdę silne środki odstraszania, zapobiegniemy wybuchowi wojny - dodał.



- (Władimir) Putin pokazał nam, że jest gotów podjąć ryzyko rozpoczęcia otwartej wojny w Europie. Robi to na Ukrainie, ze strasznymi, okropnymi konsekwencjami - powiedział gen. Bradshaw.

To, co powiedział gen. Sanders, to powtarzanie tego, co wojskowi dowódcy mówili od tysięcy lat - jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny Generał Adrian Bradshaw, były dowódca brytyjskich Sił Specjalnych

- To, co musimy całkowicie zapewnić, to że nie będzie widział przestrzeni, możliwości do rozpoczęcia działań przeciwko NATO, by uzyskać przewagę - dodał brytyjski generał.



- Nie możemy dać mu takiej możliwości i to, co powiedział gen. Sanders, to powtarzanie tego, co wojskowi dowódcy mówili od tysięcy lat - jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny - podsumował.