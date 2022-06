Czwartego czerwca 2022 roku stało się to, co było nieuniknione. Stało się to, czego wszyscy się spodziewali. Iga Świątek - dziewczyna z Raszyna, nie z Warszawy, Gdańska czy Krakowa, tylko z małego Raszyna, wygrała Turniej Wielkiego Szlema w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa.