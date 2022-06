Rodziny poinformowały, że jest to część wymiany z Rosją, w ramach której każda ze stron otrzymała 160 ciał.

Bojownicy spędzili tygodnie ukrywając się w miejskiej hucie stali Azowstal. W maju ci, którzy przeżyli, zostali wzięci do niewoli. Ponad 1000 ukraińskich żołnierzy pojmanych w Mariupolu zostało podobno przekazanych Rosji.

Nie ma potwierdzenia ze strony ukraińskiej, ale wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego zdaniem ponad 2500 obrońców Azowstalu , do których zalicza się również straż graniczną, policję i obronę terytorialną, jest przetrzymywanych przez Rosję.

Kijów twierdzi, że ostatni obrońcy Mariupola otrzymali rozkaz ratowania życia po tym, jak z powodzeniem wykonali swój główny cel, jakim było powstrzymanie wojsk rosyjskich i niedopuszczenie do ich przerzucenia na inne kluczowe pola walki.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja twierdzi, że utworzyła dwa morskie korytarze humanitarne Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że stworzyło warunki dla dwóch morskich korytarzy humanitarnych, aby umożliwić bezpieczny przepływ statków na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim, wynika z komunikatu opublikowanego w poniedziałek w Telegramie.

Mariupol został zdobyty przez Rosję w maju po wielomiesięcznym oblężeniu i ciężkim ostrzale, który praktycznie zniszczył miasto. Ukraińscy urzędnicy szacują, że zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, w tym dzieci.

Ostrzegają również przed możliwym wybuchem epidemii cholery w mieście, gdzie wiele ciał wciąż spoczywa pod gruzami, a ścieki zanieczyściły główne sieci wodociągowe.

W poście na Telegramie, rodziny ukraińskich bojowników poinformowały, że "ciała zabitych obrońców Azowstalu" dotarły do stolicy Kijowa. Poinformowali, że jedna trzecia z nich to bojownicy z pułku Azow, a proces identyfikacji trwa i może potrwać do trzech miesięcy.

Rosyjska korespondentka wojenna Irina Kuksenkowa poinformowała jednak w piątek, że wymiana ciał miała miejsce na linii kontaktu między siłami ukraińskimi i rosyjskimi w południowym obwodzie zaporoskim. Powiedziała, że każda ze stron otrzymała 160 ciał.

Prezydent Zelensky przekazał, że przedstawiciele ukraińskiego wywiadu pracują nad planem uwolnienia ocalałych bojowników, nie podając jednak żadnych szczegółów.