Informację dotyczącą porozumienia Michel podał w mediach społecznościowych.



Państwa UE porozumiały się w kwestii zakazu eksportu rosyjskiej ropy do krajów członkowskich.



"Zakaz natychmiast pokrywa ponad 2/3 dotychczasowych dostaw ropy z Rosji, odcinając ogromne źródło finansowania jej machiny wojennej. Maksymalna presja na Rosję, by zakończyła wojnę" - napisał Michel.

Informuje też, że sankcje obejmą wyłączenie największego rosyjskiego banku Sbierbank z systemu płatności SWIFT, a także zakaz nadawania w UE dla trzech kolejnych rosyjskich mediów państwowych. Sankcje zostaną nałożone na osoby odpowiedzialne za zbrodnie wojenne na Ukrainie



Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen "z zadowoleniem" przyjęła decyzje, które zapadły na dzisiejszym szczycie. "To skutecznie zmniejszy do końca roku około 90 proc. importu ropy z Rosji do UE" - napisała.