Agałakowa w momencie rezygnacji z pracy była korespondentką rosyjskiej telewizji w Paryżu.

Reklama

Obecnie dziennikarka ukrywa się, w obawie o swoje bezpieczeństwo.

W rozmowie z BBC Agałakowa mówi, że rosyjska telewizja to "maszyna do prania mózgu". - Wyłączcie telewizję. Wyłączcie ją - apeluje do Rosjan.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Premier Rosji: Zachód chce wymazać Rosję z mapy świata Premier Rosji, Michaił Miszustin mówił w czasie spotkania z finalistami konkursu dla menadżerów "Liderzy Rosji", że na Rosję nałożono już ponad 10 tys. różnych sankcji, a Zachód próbuje "wymazać Rosję z mapy świata".

- To maszyna do prania mózgu. Nie słuchajcie jej, szukajcie innych źródeł informacji - mówi Agałakowa w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji.

Reklama

- Zajrzyjcie do internetu. I otwórzcie serca. Wojna jest złem. Wojna jest śmiercią - dodaje.

Agałakowa mówi też, że to co pokazuje telewizja rosyjska i rzeczywistość to "dwie różne planety".

To niesamowite jak wyprali mózgi (Rosjanom) Żanna Agałakowa, rosyjska dziennikarka

- Na jednej planecie są ruiny, nieszczęście, śmierć i tragedia. W innym świecie jest rosyjska armia, która jest witana przez mieszkańców kwiatami. Są tylko zwycięstwa. Te dwa światy się nie łączą i zadziwia mnie jak oni to robią. To niesamowite jak wyprali mózgi (Rosjanom) - przyznaje.