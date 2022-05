Wyspy Alandzkieto należący do Finlandii autonomiczny archipelag, który jej podlega, ale ma własny parlament i rząd. Od 1856 roku, na mocy ustaleń po wojnie krymskiej między Imperium Osmańskim i jego sojusznikami Wielką Brytanią i Francją a Cesarstwem Rosyjskim, jest całkowicie zdemilitaryzowany. Na wyspach archipelagu nie można prowadzić manewrów wojskowych - ani na lądzie, ani na wodzie, ani w powietrzu, nie mogą być też wykorzystywane jako baza podczas działań wojennych.



Po wstąpieniu Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego Rosja ma zamiar spytać o status archipelagu - tę informację przekazał stały przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow.

Rosja chce też wiedzieć, jak członkostwo Finlandii w NATO wpłynie na status Kanału Saimiańskiego. To zbudowany w połowie XIX wieku kanał żeglugowy łączący największe fińskie jezioro Saimaa, czwarte co do wielkości w Europie, oraz śródlądowe szlaki wodne z Zatoką Fińską.

W wyniku warunków pokoju podpisanego w 1940 roku po wojnie radziecko-fińskiej, zwanej wojną zimową, Finlandia scedowała na rzecz ZSRR Przesmyk Karelski wraz z Wyborgiem.

W 1962 r. oba państwa zawarły umowę, z mocy której Finlandia wydzierżawiła od ówczesnego ZSRR na 50 lat część kanału wraz pasem lądu.

Status tego obszaru po wstąpieniu Finlandii do NATO także niepokoi Rosję.