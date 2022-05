W Azowstalu może przebywać nadal nawet 1000 żołnierzy z pułku "Azow" i 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej. Jak informowali sami żołnierze, kilkuset z nich jest bardzo poważnie rannych.

Reklama

Wczoraj broniący się w Azowstalu Ukraińcy zaapelowali do Czerwonego Krzyża i ONZ, by potwierdziły zasady, dla których zostały stworzone i doprowadziły do ewakuacji rannych.



Czytaj więcej Świat Pułk "Azow" opublikował zdjęcia żołnierzy z fabryki Azowstal Wzywamy ONZ i Czerwony Krzyż, aby pokazały swoje człowieczeństwo i potwierdziły podstawowe zasady, na których zostały stworzone, ratując rannych, którzy nie są już bojownikami - napisali żołnierze pozostający wciąż w podziemiach Azowstalu.

Wczoraj pułk "Azow" poinformował, że rosyjskie samoloty bojowe wykonały 38 bombardowań zakładów, w tym cztery - bombowcami strategicznymi.

Dziś zakończyła się ewakuacja cywilów, którzy chronili się w podziemiach Azowstalu.

Reklama

Przywódca samozwańczej separatystycznej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, Denis Puszylin, oświadczył, że tym samym ma "rozwiązane ręce", bo w zakładach nie został ani jeden cywil.



Rosjanie ponownie atakują broniących się w Azowstalu Ukraińców, nie tylko lotnictwem i artylerią, ale także czołgami. Rosyjska piechota usiłuje przebić się do obrońców zakładów.

Doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko zamieścił na Telegramie kilkusekundowe nagranie czarnego dymu, który unosi się nad zakładami.



"Mariupol. Azowstal. W tej chwili. Piekło, które zstąpiło na ziemię. To właśnie miał na myśli Puszylin, mówiąc o rozwiązanych rękach".