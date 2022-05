- Musimy zdać sobie sprawę, że Putin nie może wygrać wojny, jeśli rozumiemy przez to osiągnięcie założonego rezultatu. Nikt na Ukrainie nie zapomni, co zrobił i co zrobiły jego wojska, i sposób w jaki to zrobiły. To samo w sobie jest porażką - ocenił Wood.



W kontekście ewentualnych rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą były brytyjski ambasador stwierdził, że nie spodziewa się "żadnego realnego dialogu dopóki wyniki walk na wschodniej Ukrainie nie będzie jasny".

Czytaj więcej Polityka Dworczyk pytany o koszty sankcji UE: Wojna kosztuje, winny jest Putin - Jest oczywiste, że solidarnie w ramach UE musimy partycypować we wspieraniu naszych przyjaciół zza wschodniej granicy - mówił w rozmowie z Polsat News szef KPRM, Michał Dworczyk.

- Jeśli Rosja będzie nadal tracić żołnierzy w tempie, w którym ich traci, wówczas może dojść do rozmów o rosyjskim odwrocie. Jeśli (Putin) wygra, w sensie mordowania większej liczby Ukraińców, to wciąż nie będzie zwycięstwo, ponieważ nie będzie to trwałe rozwiązanie - ocenił rozmówca Sky News.

Putin nie może wygrać wojny, jeśli rozumiemy przez to osiągnięcie założonego rezultatu Sir Andrew Wood, były brytyjski ambasador w Rosji

- Mogę tylko mieć nadzieję, że na końcu reżim Putina zda sobie sprawę z nowych realiów. I stanie się inny - podsumował.



Wood ocenił też, że Rosjanie stracili już na Ukrainie więcej żołnierzy niż w czasie wojny w Afganistanie, gdzie poległo ok. 15 tys. Rosjan.