Wyliczenia takie przedstawił wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, cytowany przez CNN.

Reklama

Z przekazanych przez amerykańskiego urzędnika informacji wynika, że od końca ubiegłego tygodnia Rosja zwiększyła swoje siły stacjonujące na południu i wschodzie Ukrainy o 11 batalionowych grup taktycznych.

Przedstawiciel Pentagonu podaje, że rosyjskie siły lądowe skupiają się obecnie na podejmowaniu działań na wschodzie i południu Ukrainy, ale USA nie są w stanie oszacować gdzie dokładnie trafiły nowe batalionowe grupy taktyczne, które pojawiły się w tych częściach Ukrainy. Stwierdza on natomiast jednoznacznie, że Rosjanie "zwiększyli swój potencjał na terytorium Ukrainy".

Przedstawiciel Pentagonu szacuje też, że obrońcy Mariupola wiążą ok. 10 rosyjskich batalionowych grup taktycznych. - Jeśli Mariupol wpadnie w ręce Rosjan, uwolni to niemal tuzin batalionowych grup taktycznych, które będą mogły być użyte gdzieś indziej na wschodzie i na południu Ukrainy - powiedział rozmówca CNN. - Ale to jest wielkie "jeśli", ponieważ Ukraińcy nadal bronią się bardzo twardo w Mariupolu - dodał.

Czytaj więcej Dyplomacja Mołdawia nie dostarczy Ukrainie pomocy wojskowej Premier Mołdawii Natalia Gavrilița oświadczyła, że Kiszyniów nie jest w stanie udzielić Kijowowi militarnego wsparcia. Według ukraińskich mediów, Ukraina prosiła Mołdawię o myśliwce MiG-29.

Reklama

Cytowany przez CNN urzędnik podaje też, że USA wysłały cztery samoloty z pomocą wojskową na Ukrainę w ramach nowej partii pomocy dla tego kraju, której wartość szacowana jest na 800 mln dolarów. Kolejny samolot z pomocą wojskową dla Ukrainy ma trafić do tego kraju "w ciągu następnych 24 godzin". Przedstawiciel Pentagonu nie podał jednak jaka dokładnie broń jest obecnie dostarczana ukraińskiej armii.

Od końca ubiegłego tygodnia Rosja zwiększyła swoje siły stacjonujące na południu i wschodzie Ukrainy o 11 batalionowych grup taktycznych

Tymczasem rzecznik ukraińskiego resortu obrony, Ołeksandr Motuzianyk poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej, że Rosjanie "niemal zakończyli przegrupowanie jednostek przed ofensywą na wschodzie".

Ze słów Ołeksandra Motuzianyka wynika, że celem ofensywy będzie zajęcie całych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego, a także stworzenie korytarza lądowego łączącego Rosję z okupowanym od 2014 roku Krymem. Motuzianyk zwrócił uwagę, że liczba rosyjskich samolotów, które biorą udział w działaniach przeciw Ukrainie, zwiększyła się o 1,5-krotnie.