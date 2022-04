W akcji Global Citizen, wspartej przez Unię Europejską, a uświadamiającej skalę, brutalność i zbrodnie rosyjskiej agresji na Ukrainę wzięły udział w internecie największe gwiazdy muzyki pop. Apelowały o wsparcie dla walczącego kraju oraz zbiórkę na ukraińskich uchodźców.

Madonna oświadczyła: „Wstawiamy się za Ukrainą i namawiamy światowych liderów, aby zrobili to samo! Potrzebne są natychmiastowe działania, aby pomóc przesiedleńcom z Ukrainy”. Dodała w specjalnym filmie: „Jak powiedział prezydent Zełenski podczas ostatniej gali Grammy, muzyka jest po to, żeby łączyć ludzi” i zaśpiewała piosenkę wraz z synem Davidem.

Razem z Ukrainą

„Nazywam się Ozzy Osbourne, to jest moja żona Sharon, jesteśmy razem z Ukrainą” – powiedział wokalista Black Sabbath.

„Dzielni mieszkańcy Ukrainy walczą o swoją wolność i naszą w obliczu niewypowiedzianej przemocy i niesprawiedliwej inwazji – napisało U2. – Ponad 4 miliony ludzi, głównie kobiet i dzieci, musiało uciekać, by przetrwać – jest to populacja prawie wielkości Irlandii. Światowi przywódcy muszą teraz wstać i stanąć po stronie Ukraińców, tych, którzy walczą, i tych, którzy są uciekinierami”. Bono i The Edge wykonali też akustyczną, zmienioną wersję „Walk On”.

„Opowiadam się za Ukrainą” – zadeklarowała Annie Lennox i zaśpiewała „Here Comes The Rain Again”. „Razem z Ukrainą. Niech miłość rządzi, a nie wojna” – tej treści apel na kawałku dykty pokazuje na FB Lenny Kravitz.

„Pomagamy uchodźcom w Seattle, a nasi partnerzy w Europie użyczyli autobusów przeznaczonych na trasy koncertowe, by pomagać uchodźcom” – powiedział Eddie Vedder z Pearl Jam. Specjalną odezwę nagrało Red Hot Chili Peppers. Radiohead przeznaczyło dochód z „Help! The Day In A Life” na „ofiary kryzysu w Ukrainie”, co jeden z fanów skomentował: „nazwijcie to wojną, słowa mają znaczenie”. Billie Eilish zadedykowała Ukrainie „Your Power”.

Pod szyldem „Stand Up For Ukraine” swoje działania na FB prowadzą również Alanis Morissette, Elton John, Billy Joel, Céline Dion, Green Day, Katy Perry, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Stevie Wonder. Do udziału zaproszono także polskich artystów, m.in. Vito Bambino i Young Leosia.

Finałowa konferencja odbyła się w sobotę w warszawskich Łazienkach. – Byłam w Kijowie, odwiedziłam Buczę, nie znajduję słów na określenie potworności, jakie widziałem, tę najpotworniejszą twarz armii Putina, która terroryzuje ludzi. Mam wiele podziwu dla naszych ukraińskich przyjaciół, którzy biją się także w naszym imieniu, w imię demokracji przeciwko autokracji – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Nasze spotkanie w Warszawie jest symboliczne: Polska jest krajem frontowym w obliczu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie – powiedział prezydent Andrzej Duda. – Moi rodacy pierwsi przyjmowali ukraińskich uchodźców. Cieszę się, że jest z nami mój przyjaciel prezydent Zełenski. Jest przykładem prawdziwego przywódcy, to bohater naszych czasów.

– Od 45 dni trwa atak na Ukrainę Rosji, największego kraju na świecie, największego pod względem agresywności i bezkarności. Ale atakuje inne największe na świecie państwo, największe pod względem odwagi – mówił Wołodymyr Zełenski. – Nasza odwaga zjednoczyła cały demokratyczny świat. Ale chodzi też o to, żeby Ukraina była wspierana przez cały świat, ponieważ bronimy się przed największą tyranią na świecie.

Zaapelował jeszcze raz o całkowity bojkot importu rosyjskiej ropy, o sankcje dla wszystkich banków oraz broń dla Ukrainy.

Powrót Pink Floyd

Z myślą o pomocy Ukrainie reaktywowało się Pink Floyd. David Gilmour, który ma ukraińską synową i ukraińskie wnuki, zainspirował się partią wokalną Andrija Chływniuka z zespołu Boombox, zarejestrowaną w Kijowie. Zaśpiewał porywająco ukraiński ludowy protest song z czasów pierwszej wojny światowej.

Pink Floyd zmiksowało partie instrumentalne ze śpiewem wokalisty, który przerwał amerykańskie tournée, by wrócić do kraju i bronić Kijowa. Tam trafił go rosyjski szrapnel. Gdy był w szpitalu, Gilmour konsultował z wokalistą finalny kształt nagrania „Hey Hey Rise Up”. Powstałe do piosenki wideo pokazuje agresję Rosjan i dramat Ukraińców. Okładka singla eksponuje słonecznik, co jest odniesieniem do Ukrainki, która rozdawała nasiona słonecznika rosyjskim żołnierzom, kazała im nosić je w kieszeniach, by – gdy polegną – na ich miejscu wyrosło coś pożytecznego.