Raab podchodzi sceptycznie do zapowiedzianego przez Rosję, po zakończeniu negocjacji z delegacją ukraińską w Stambule, ograniczeniu działań wojennych w rejonie Kijowa i Czernihowa.



- Oceniamy rosyjskie działania wojskowe po czynach, nie tylko po słowach - stwierdził Raab.



- Jest oczywiście wiele sceptycyzmu, Rosja może przegrupować (wojska) i zaatakować znowu zamiast poważnie zaangażować się w działania dyplomatyczne - dodał brytyjski wicepremier.

- Oczywiście drzwi do dyplomacji zawsze pozostaną otwarte - zaznaczył.

Raab mówił też, że Rosja prowadzi "działania asymetryczne".

- W przypadku Rosji zawsze mamy do czynienia z szeroką gamą możliwości. Zatrudniają najemników, angażują się w działania w cyberprzestrzeni, podejmują próby otrucia, wszystko to widzieliśmy już w przeszłości. Cała gama działań jest stosowana przez Rosję co czyni z niej niekonwencjonalnego przeciwnika - ocenił brytyjski wicepremier.