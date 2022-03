Z informacji zebranych przez dziennikarkę wynika, że ok. 20 proc. potwierdzonych strat rosyjskiej armii na Ukrainie stanowią oficerowie. "Dane te są oparte na analizie oficjalnych oświadczeń rosyjskich gubernatorów, doniesień lokalnych mediów i wpisów na oficjalnych profilach uczelni wyższych, szkół, etc." - tłumaczy Iwszina.

"20 proc. to wysoki odsetek. Ale nie oznacza koniecznie, że co piąty rosyjski żołnierz, który zginął na polu walki jest oficerem. Być może oficerowie są szybciej zabierani z pola walki lub poświęca się im więcej miejsca w lokalnych mediach" - dodaje.

Iwszina pisze też, że większość rosyjskich żołnierzy, co do których potwierdzono, że zginęli na Ukrainie, to spadochroniarze w różnych stopniach (od szeregowego do pułkownika). "To może być wyjaśnione tym, że spadochroniarze są często używani przez Rosję jako główna siła uderzeniowa. Są lepiej wyszkoleni i wyposażeni niż pozostali żołnierze" - tłumaczy.

Ponadto Rosjanie potwierdzili śmierć ponad 10 żołnierzy Specnazu oraz śmierć pewnej liczby żołnierzy jednostek specjalnych Rosgwardii.

Rosjanie potwierdzili też śmierć ponad 10 rosyjskich pilotów, nawigatorów i mechaników sił powietrznych.

Iwszina pisze też, że choć Rosjanie podkreślają, że na Ukrainie giną jedynie żołnierze zawodowi i kontraktowi, to jednak przynajmniej jeden poległy na Ukrainie był poborowym - chodzi o Maksyma Chanygina, mieszkańca wsi w obwodzie saratowskim.