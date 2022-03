- Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, by przeszkodzić Rosji w atakowaniu mieszkańców Ukrainy - podkreślił Zełenski.



- Rosja przygotowywała się do tego przez wiele lat. Trzeba robić wszystko, by nie mogli niszczyć Ukrainy. Od tego zależy także wasze życie, nie tylko nasze. Demokracja, prawa człowieka, równość, wolności - cenimy je tak samo, jak wy. Jesteśmy bramą do Europy, chcą przejść przez tą bramę - dodał.



- Ukraińcy, jako jedni z pierwszych, pomagają wam, żeby Rosjanie nie poszli dalej - kontynuował.

- Włosi dali nam wsparcie, szczere wsparcie, pomagacie nam nadal. Za to dziękujemy - podkreślił Zełenski. Prezydent Ukrainy dziękował Włochom m.in. za przyjęcie uciekinierów z Ukrainy.



- Już 27 dni walczymy. Trzeba wzmocnić sankcje, aby zwiększyć nacisk na Rosję, aby została ona zmuszona do poszukiwania pokoju - wezwał prezydent Ukrainy.

Nie wiemy jakie będą plony, czy będziemy w stanie je zebrać Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

- Najstraszniejszy jest głód, który może być doświadczeniem wielu krajów. Jesteśmy jednym z większych eksporterów zboża. Ale jak możemy to robić pod ostrzałem artylerii rosyjskiej? Nie wiemy jakie będą plony, czy będziemy w stanie je zebrać. Nasze porty są zablokowane. Mamy dużo pszenicy, innych zbóż, ale nie będziemy mogli dostarczyć ich morzem - mówił też Zełenski.

Zełenski apelował następnie o zajmowanie jachtów oligarchów stojących w włoskich portach. Wezwał też do zakazu wstępu do europejskich portów dla rosyjskich statków.



- Pomóżcie nam odbudować Ukrainę po wojnie. Razem z wami, razem z UE, uda nam się odbudować nasze państwo - mówił też.