Czernihów, ważne miasto na północy Ukrainy, przed wojną miał ponad 280 tys. mieszkańców. Już prawie od miesiąca jest ostrzeliwany przez Rosjan. Miasto zostało okrążone i odcięte – brak łączności, wody, prądu i ogrzewania. Gdy zaczęły tam spadać bomby, większość pracowników miejscowego domu dziecka pospieszyła ratować własne rodziny.

Wychowawczyni Natalia Piesocka pozostała sama z 30 dzieciakami. Najmłodszy, chłopczyk, ma 3,5 roku. Dzieci błagały, by nie pozostawiała ich samych i nie odchodziła. Nie miała serca odmówić, przez prawie miesiąc mieszkała z nimi w piwnicy. Sama zorganizowała transport i postanowiła uciekać z oblężonego Czernihowa, mimo że nie został otwarty żaden z korytarzy humanitarnych. Po drodze przed ostrzałem chowała się z dziećmi w cerkwi. Szczęśliwie dotarła do Iwano-Frankiwska, a historia nieznanej dotychczas nikomu kobiety obiegła już ukraińskie media. I takich bohaterek od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę przybywa.

Mieszkanka Kijowa, Olga, w trakcie bombardowania miasta przykryła swoją miesięczną córkę własnym ciałem

– Dzisiaj przekazuje swój kanał Irynie, szefowej Regionalnego Centrum Perinatalnego w Charkowie na Ukrainie – ogłosił w niedzielę na swoim profilu w Instagramie słynny brytyjski piłkarz David Beckham, który ma tam ponad 71 mln obserwujących. Zaapelował do wsparcia działającej m.in. na Ukrainie organizacji UNICEF.

Iryna Kondratowa jest lekarzem dziecięcym i anestezjologiem. Korzystając przez dobę z profilu piłkarza, opowiedziała światu, jak ewakuowano matki z dziećmi do piwnicy podczas bombardowań. Opowiedziała też, że nie wszystkie maluchy można przenieść z oddziału intensywnej terapii do podziemnego schronu, ponieważ są podpięte do ratującego życie sprzętu. Przyznała, że najtrudniejsze były pierwsze dni wojny, lekarze i personel medyczny musieli nauczyć się pracować w warunkach, gdy obok spadają bomby.

– Możliwe, że ryzykujemy życie, ale absolutnie o tym nie myślimy. Lubimy naszą pracę. Lekarze i pielęgniarki są na miejscu, wszyscy pracujemy, płaczemy, ale nikt z nas się nie poddaje – napisała Kondratowa. Charków, który przed wojną był uznawany za najbardziej rosyjskojęzyczne miasto Ukrainy, od początku wojny jest brutalnie ostrzeliwany przez Rosjan. Ale dzięki pracy takich kobiet jak Iryna w mieście mimo trwającej od miesiąca wojny, wciąż rodzą się dzieci.

Z poniedziałkowych danych ukraińskiej Prokuratury Generalnej wynika, że ofiarami rosyjskiej agresji padło już 115 dzieci, niemal 150 zostało rannych. Najwięcej w obwodzie kijowskim, charkowskim, czernihowskim i donieckim. Nie wiadomo na razie, ile dzieci zginęło w okrążonym od tygodni Mariupolu. Według lokalnych władz zginęło tam ponad 2,5 tys. ludzi. Zdjęcia zbombardowanego przez Rosjan szpitala położniczego również obiegły cały świat. Na jednym z najbardziej znanych fotografii ciężarna matka jest wynoszona ze szpitala na noszach. Kilka dni później kobieta wraz z nienarodzonym dzieckiem zmarła.

Ukraina ma już też własną „Madonnę z dzieciątkiem”. Tak media okrzyknęły mieszkankę Kijowa Olgę, która w trakcie bombardowania miasta przykryła swoją miesięczną córkę własnym ciałem. Lekarze uratowali jej życie, a gdy doszła do siebie, od razu zaczęła karmić córkę piersią. Zdjęcie zabandażowanej mamy trzymającej dziecko na rękach obleciało już światowe agencje.

Iryna Derusowa została zaś pierwszą kobietą w kraju, która pośmiertnie otrzymała tytuł bohatera Ukrainy. Była medykiem wojskowym, zginęła 26 lutego w trakcie rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego w obwodzie sumskim. Wcześniej uratowała życie dziesięciu rannym ukraińskim żołnierzom.