Think tank z USA zapowiada upadek Mariupola

W swojej najnowszej analizie poświęconej sytuacji na Ukrainie amerykański think tank, Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War) przewiduje, że w najbliższych tygodniach oblężony od 2 marca Mariupol wpadnie w ręce Rosjan.