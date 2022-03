Według brytyjskiego resortu obrony, brak kontroli nad przestrzenią powietrzną oraz ograniczone możliwości przerzutowe uniemożliwiają Rosji skuteczne zaopatrywanie swych wysuniętych jednostek nawet w tak podstawowe zaopatrzenie jak żywność i paliwo.

Z kolei ukraińskie kontrataki zmuszają Rosjan do kierowania znacznych sił do ochrony własnych linii zaopatrzenia, co znacząco ogranicza potencjał ofensywy Rosji - czytamy w raporcie.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad trzech tygodni. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. W związku z agresją na Ukrainę szereg państw i organizacji międzynarodowych nałożył sankcje na Rosję, jej władze, rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa.