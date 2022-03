Zełenski: Ukraina rozumie, że nie ma otwartych drzwi do NATO

- Ukraina rozumie, że nie ma otwartych drzwi do członkostwa w NATO i dlatego proponuje sposoby, by chronić się samodzielnie, dzięki gwarancjom bezpieczeństwa - mówił we wtorek prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w czasie spotkania z przywódcami Brytyjskiej Wspólnej Grupy Ekspedycyjnej (UKJEF).