Prezydent Ukrainy zaapelował do przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego o wprowadzenie tzw. strefy zakazu lotów nad Ukrainą i ocenił, że jeśli niebo nad jego krajem nie zostanie zamknięte, to jedynie kwestią czasu jest to, kiedy rosyjskie rakiety zaczną spadać na tereny krajów NATO.