Agencje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych nie wyciągnęły ostatecznych wniosków na temat własności superjachtu Scheherazade, ale urzędnicy powiedzieli "New York Times", że znaleźli wstępne wskazówki, iż jest on powiązany z prezydentem Putinem.

Informacje od amerykańskich urzędników pojawiły się po tym, jak "New York Times" podał we wtorek, że włoskie władze przyglądają się właścicielom jednostki o długości140 metrów. Były członek załogi powiedział, że statek był przeznaczona do użytku Putina.

Osoby zaznajomione z informacjami wywiadowczymi nie chciały przekazać, jakie posiadały informacje wskazujące na to, że superjacht jest powiązany z Putinem.

Zdaniem zachodnich służb Putin posiada niewielką część swojego majątku pod własnym nazwiskiem. Zamiast tego korzysta z domów i łodzi, które oficjalnie należą do rosyjskich oligarchów. Niewykluczone jednak, że za pośrednictwem różnych spółek fasadowych Putin może mieć bardziej bezpośrednią kontrolę nad superjachtem.

W czasie pandemii koronawirusa Putin spędzał dużo czasu w rosyjskim kurorcie Soczi nad Morzem Czarnym. Scheherazade odbyła podróże do Soczi w lecie 2020 i 2021 roku.

Biuro Wywiadu i Analiz Departamentu Skarbu oraz Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej prowadzą dochodzenia w sprawie własności superjachtów powiązanych z rosyjskimi oligarchami.

Amerykański Departament Sprawiedliwości utworzył grupę zadaniową, która ma zająć się aktywami rosyjskich oligarchów objętych sankcjami. W rozmowie z dziennikarzami w piątek, pracownik Departamentu Sprawiedliwości powiedział, że grupa zadaniowa będzie przyglądać się osobom, które pomagają objętym sankcjami rosyjskim urzędnikom lub oligarchom ukrywać ich aktywa. Osobom tym mogą zostać postawione zarzuty związane z naruszeniem sankcji lub międzynarodowym praniem brudnych pieniędzy.

Dodatkowo, zgodnie z niedawno opublikowanymi zmianami w przepisach Departamentu Handlu, jeśli więcej niż 25 proc. samolotu lub jachtu jest wykonane z części lotniczych lub morskich wyprodukowanych w USA, nie mogą one trafić do Rosji.

Jeśli jacht znajduje się w obcym kraju i spełnia definicję produktu pochodzącego z USA lub wyprodukowanego w USA, musi mieć pozwolenie na wjazd do Rosji. Aby faktycznie zająć jacht, Stany Zjednoczone musiałyby skoordynować działania ze współpracującym rządem obcego państwa - w przypadku Scheherazade były to Włochy - w celu uniemożliwienia przepłynięcia jednostki na wody rosyjskie.

Niektóre superjachty opuściły wody europejskie, gdy rozpoczęła się inwazja na Ukrainę, a Zachód zaczął nakładać sankcje umożliwiające konfiskatę mienia. Scheherazade jest w trakcie napraw w Marina di Carrara, porcie w Toskanii, i na początku tego tygodnia znajdował się w suchym doku, nie mogąc wypłynąć na wody.

Guy Bennett-Pearce, kapitan Scheherazade, powiedział w tym tygodniu, że Putin nie jest właścicielem superjachtu i że rosyjski prezydent nie postawił na nim stopy.

Odmówił podania nazwiska właściciela, mówiąc w poniedziałek jedynie, że nie jest to osoba, na którą nałożono sankcje.

W zeszłym tygodniu władze Włoch weszły na pokład statku i przeanalizowały dokumenty, chcąc dowiedzieć się więcej o właścicielu. Kapitan dostarczy włoskiej policji dokumenty, które ujawnią właściciela jachtu.

Włoskie władze oświadczyły, że dokładnie przyglądają się Scheherazade. W ramach procesu, który może potrwać nawet kilka tygodni, włoska policja finansowa zbierze dowody i przedstawi je komisji rządowej, która następnie zdecyduje, czy własność lub użytkowanie statku jest związane z osobą znajdującą się na liście sankcji.

Wybudowany w Niemczech jacht Scheherazade jest w eksploatacji od czerwca 2020 roku. Portal internetowy SuperYachtFan oszacował, że jego budowa kosztowała 700 mln dolarów. Statek posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, dwa pokłady dla helikopterów i pozłacaną armaturę w łazienkach.

Wydaje się, że Scheherazade ma bliźniaczy statek Crescent, zbudowany przez tego samego niemieckiego producenta i wprowadzony do eksploatacji w 2018 roku.