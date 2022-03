Włoska policja finansowa poinformowała o przejęci luksusowego jachtu Andrieja Mielniczenki.

"Sailing Yacht A" wart jest ok. ok. 530 mln euro (578 mln UDS) i jest największym należącym do prywatnego właściciela jachtem motorowym ze wspomaganiem żaglowym.

Ośmiopokładowy, 12,7-tonowy statek ma prawie 143 m długości i ok. 100 m wysokości w szczycie masztu.

Cumował w porcie w Trieście, w północno-wschodnich Włoszech.

Andriej Mielniczenko jest jednym z objętych sankcjami Unii Europejskiej rosyjskich oligarchów.

Wraz z 36 innymi liderami biznesu spotkali się z Putinem po inwazji na Ukrainę, w celu omówienia potencjalnych skutków gospodarczych dla Rosji po nałożeniu sankcji przez UE i USA.

„Fakt zaproszenia go na to spotkanie świadczy o tym, że jest on członkiem najbliższego otoczenia Władimira Putina i popiera lub realizuje działania, które podważają lub zagrażają integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy oraz stabilności i bezpieczeństwu tego kraju. Pokazuje również, że jest on jednym z czołowych biznesmenów zaangażowanych w sektory gospodarcze dostarczające znacznego źródła dochodów rządowi Rosji, odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy” - uzasadniła UE nałożenie sankcji na Mielniczenkę.

Obowiązują od 9 marca.