Ministerstwo współpracuje z organizacją non-profit gut.org AG i firmą wynajmującą nieruchomości Airbnb, aby przydzielić uchodźcom mieszkania - poinformowano w czwartek.

Według danych Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) od czasu inwazji na Ukrainę uciekło z tego kraju ponad 2,3 mln osób. Większość z nich to kobiety i dzieci, ponieważ sprawni mężczyźni otrzymali od rządu w Kijowie rozkaz pozostania w domach, by walczyć.

Do środy zarejestrowano w Niemczech ponad 80 tys. ukraińskich uchodźców, a każdego dnia przybywa ich coraz więcej.

Wielu z nich przyjeżdża do Berlina pociągiem lub autobusem, co skłoniło stolicę Niemiec do utworzenia tymczasowych kwater na zamkniętym lotnisku Tegel. Można tam pomieścić do 3 tys. osób.

Stamtąd uchodźcy będą rozdzielani do domów długoterminowych, w Berlinie lub w innych częściach Niemiec.