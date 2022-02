Ministrowie Rady ds. Zagranicznych (FAC) rozważą podczas wirtualnego spotkania propozycję wykorzystania Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju do finansowania dostaw broni i innych towarów dla armii ukraińskiej - poinformował Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. „Przyjmiemy również dalsze surowe sankcje gospodarcze, w tym wykluczenie rosyjskich banków ze #SWIFT” - zaznaczył we wpisie na Twitterze.

Jak podkreślił Borrell, działania te „miałyby na celu sfinansowanie dostaw zabójczych materiałów dla bohaterskiej armii ukraińskiej, która walczy z zaciekłym oporem przeciwko rosyjskim najeźdźcom”. Dodał też, że Ukrainie pilnie potrzebne są także dostawy innych towarów, takich jak paliwo.

Europejski Instrument na rzecz Pokoju to pozabudżetowy fundusz o wartości około 5 mld euro na okres 2021–2027. Jest on finansowany z wkładów państw członkowskich i ma pomagać UE zapobiegać konfliktom, budować pokój oraz zwiększać bezpieczeństwo międzynarodowe. Pozwala finansować działania operacyjne o skutkach wojskowych lub obronnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.