Prokurator generalna Ukrainy do Putina: Jesteś mordercą, spotkamy się w Hadze

Prokurator generalna, Irina Wenediktowa, zaapelowała do obywateli Rosji, by doprowadzili do zakończenia wojny z Ukrainą, aby nie stawali się wspólnikami zbrodni wojennych i ostrzegła rosyjskich przywódców, że poniosą odpowiedzialność za swoje działania przed międzynarodowymi trybunałami.