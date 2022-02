Podczas konferencji prasowej Putin przekonywał, że Ukraina już w czasach Związku Radzieckiego była w posiadaniu "dość szerokich kompetencji jądrowych", więc obecnie brakuje jej jedynie możliwości rozszczepiania uranu.

Dlatego najważniejszą dla Rosji sprawą jest demilitaryzacja Ukrainy. Obecne poczynania Putin tłumaczył tym, że Rosja znajduje się w strefie rażenia posiadanej przez Ukrainę broni i jedynie korzysta z prawa do obrony.

Putin dodał, że Rosja "kategorycznie" sprzeciwia się wstąpieniu Ukrainy do NATO, co miałoby być zagrożeniem dla Moskwy.



- Najlepszą rzeczą do zrobienia byłoby, gdyby władze Kijowa podjęły decyzję o nieprzystąpieniu do NATO i zachowaniu neutralności - mówił rosyjski prezydent. Przekonywał, że "zawsze mówił", iż kwestia Donbasu powinna zostać rozwiązana w drodze pokojowych negocjacji i poprzez wdrożenie porozumień mińskich.

Teraz jednak, uważa Putin, porozumienia mińskie już nie istnieją i Rosja nie ma żadnych zobowiązań, których miałaby dotrzymywać.

Jeśli, mówił dalej Putin, "NATO będzie dalej pompować Ukrainę nowoczesnymi rodzajami broni", to "wszystko można odwrócić do góry nogami.

Putin otrzymał dziś zgodę rady federacji na wykorzystanie rosyjskich wojsk za granicą.



- Jeśli chodzi o użycie siły militarnej za granicą, to oczywiście podpisaliśmy wczoraj porozumienie z Ługańskiem i Donieckiem i udzielimy im wszelkiego rodzaju pomocy, w tym pomocy wojskowej - mówił Putin. - Jeśli dojdzie do konfliktu i oczywiście, jeśli będzie to konieczne, wywiążemy się z podjętych zobowiązań.