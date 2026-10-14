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Bogusław Chrabota: Cyniczny plan pokojowy z błogosławieństwem Trumpa

Z poparciem Donalda Trumpa Władimir Putin może wyjść zwycięsko z wojny w Ukrainie. Co wtedy z europejskimi premierami, którzy dziś dzielnie podwijają rękawy i napinają muskuły? Ugną się przed realiami gospodarczymi. Zniosą sankcje i popędzą na Kreml podpisywać kontrakty surowcowe.

Publikacja: 14.10.2026 20:02

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: REUTERS

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Bogusław Chrabota

Podczas warszawskich spotkań na temat bezpieczeństwa dominował triumfalizm i zadowolenie z tego, jak wzrasta odporność kolektywnego Zachodu i słabnie Rosja. To jedna prawda. Jest jednak i inna, według której Putin może być na autostradzie do politycznego i gospodarczego sukcesu. O ile będzie miał pomocników takich jak Donald Trump i projekty pokojowe, jak ten, który właśnie ujawnił „The Washington Post”.

Czy Władimir Putin na pewno przegrał wojnę?

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