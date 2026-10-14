Podczas warszawskich spotkań na temat bezpieczeństwa dominował triumfalizm i zadowolenie z tego, jak wzrasta odporność kolektywnego Zachodu i słabnie Rosja. To jedna prawda. Jest jednak i inna, według której Putin może być na autostradzie do politycznego i gospodarczego sukcesu. O ile będzie miał pomocników takich jak Donald Trump i projekty pokojowe, jak ten, który właśnie ujawnił „The Washington Post”.

Czy Władimir Putin na pewno przegrał wojnę?