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W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim o norweskiej strategii bezpieczeństwa, miliardowych zyskach z eksportu gazu i ropy, politycznych sprzecznościach Oslo oraz zmieniającym się układzie sił między Waszyngtonem, Moskwą i Kijowem.
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