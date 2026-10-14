„Rzecz w tym”: Trump obiecywał „golden age”. Zamiast tego jest katastrofalna inwazja i kryzys

Czy Rosja rzeczywiście zagraża Europie bezpośrednią inwazją? Dlaczego Norwegia wzmacnia obronę Arktyki, a jednocześnie nie wpada w panikę? I czy Donald Trump może jeszcze zmusić Ukrainę do ustępstw?

