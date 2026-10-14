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„Rzecz w tym”: Trump obiecywał „golden age”. Zamiast tego jest katastrofalna inwazja i kryzys

Czy Rosja rzeczywiście zagraża Europie bezpośrednią inwazją? Dlaczego Norwegia wzmacnia obronę Arktyki, a jednocześnie nie wpada w panikę? I czy Donald Trump może jeszcze zmusić Ukrainę do ustępstw?

Publikacja: 14.10.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Jędrzej Bielecki

W podcaście „Rzecz w tym” Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim o norweskiej strategii bezpieczeństwa, miliardowych zyskach z eksportu gazu i ropy, politycznych sprzecznościach Oslo oraz zmieniającym się układzie sił między Waszyngtonem, Moskwą i Kijowem.

Norwegia nie boi się rosyjskiej inwazji

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