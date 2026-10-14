Ulrich Siegmund, być może przyszły premier Saksonii-Anhalt
Po wyborach z 6 września większość w Landtagu (parlamencie krajowym) Saksonii Anhalt mają AfD i BSW (obsadziły 44 z 83 mandatów).
Wniosek ma charakter apelu i nie ma wpływu na politykę rządu federalnego, do którego wyłącznych kompetencji należą decyzje zarówno o sankcjach wobec Rosji, jak i pomocy dla Ukrainy. To jednak kolejny sygnał, że prowadząca w sondażach również na szczeblu całego kraju AfD zmieniłaby o 180 stopni politykę zagraniczną Niemiec w sprawie Rosji i Ukrainy.
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Przyjęty przez Landtag dokument wzywa lokalny rząd do działań, m.in. w izbie wyższej parlamentu, na rzecz doprowadzenia do zawieszenia broni między Rosją i Ukrainą oraz podjęcia rozmów pokojowych z Rosją. Wniosek frakcji AfD i BSW jest zatytułowany „Rozmowy pokojowe zamiast rozszerzania wojny w Ukrainie” i podpisany został m.in. przez Ulricha Siegmunda, który w grudniu będzie ubiegał się o fotel premiera Saksonii-Anhaltu.
„Polityka sankcji wymierzonych w Rosję, embarg gospodarczych oraz dostaw broni i pomocy finansowej dla Ukrainy poniosła porażkę (...) Jednostronne opowiedzenie się Zachodu po jednej ze stron wojny w Ukrainie nie przyczyniło się do jej zakończenia, lecz przedłuża cierpienie ludności i zwiększa ryzyko rozszerzenia wojny na kolejne państwa. Wojna energetyczna i gospodarcza wymierzona w Rosję wyrządza ogromne szkody przemysłowi, przedsiębiorstwom i handlowi w Niemczech oraz naszym obywatelom” - brzmi treść wniosku przygotowanego przez AfD oraz BSW.
Poparcie dla AfD w Niemczech
Autorzy apelu chcą „skupienia się na dyplomacji”. „Konieczne jest natychmiastowe zawieszenie broni i rozpoczęcie negocjacji pokojowych z Rosją. W ramach porozumienia o zawieszeniu broni musi dojść do normalizacji stosunków gospodarczych między Niemcami a Rosją. Sankcje gospodarcze wobec Rosji muszą zostać natychmiast zniesione” - czytamy we wniosku.
Wniosek postuluje natychmiastowe „zakończenie wsparcia finansowego dla Ukrainy w zakresie wykraczającym poza pomoc humanitarną”. „Dostawy broni do Ukrainy należy wstrzymać”” – czytamy.
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We wrześniowych wyborach w Saksonii-Anhalcie antyestablishmentowa AfD zdecydowanie zwyciężyła, uzyskując 43,8 proc. głosów i 39 mandatów. W nowym Landtagu zasiada także CDU z 15 mandatami, SPD, Zieloni i Lewica – po osiem mandatów oraz BSW, która obsadziła pięć mandatów. Do samodzielnej większości AfD brakuje trzech mandatów. Jednym z głównych tematów kampanii AfD była odbudowa gazociągów Nord Stream.
Siegmund utrzymuje, że prowadzi rozmowy z deputowanymi spoza swojej partii i zamierza zostać premierem landu. Jeśli jego plan się powiedzie, to AfD, oskarżana m.in. przez kanclerza Friedricha Merza o prorosyjskość, po raz pierwszy w historii Niemiec sięgnie po władzę na poziomie kraju związkowego.
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