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Garri Kasparow: Putin będzie chciał pokazać, że NATO umarło. Ameryka Trumpa wyszła z gry

- Społeczeństwo rosyjskie jest skażone imperialnym wirusem. Tylko ukraińska flaga w Sewastopolu może wybić to Rosjanom z głowy - mówi „Rzeczpospolitej” Garri Kasparow, były arcymistrz szachowy, wieloletni krytyk Putina i jeden z liderów rosyjskiej opozycji demokratycznej.

Publikacja: 11.10.2026 13:38

Garri Kasparow: Putin będzie chciał pokazać, że NATO umarło. Ameryka Trumpa wyszła z gry

Foto: Fotorzepa/Rusłan Szoszyn

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Rusłan Szoszyn

Prezydent USA Donald Trump ogłosił ostatnio porozumienie z Rosją w sprawie diesla. Co pan o tym myśli?

Każde porozumienie musi opierać się na przepisach prawa. Trump zachowuje się tak jak kryminalista, który próbuje pomóc swojemu wspólnikowi. O porozumieniu nie wypada mówić, bo łamie wszystkie amerykańskie przepisy. Niestety prezydent USA robi to regularnie. Codziennie ma swoje „Watergate”, po śniadaniu, obiedzie i kolacji. Od dawna mówiłem, że na Trumpie nie można polegać. Dlaczego tak postępuje? Nie chcę szukać przyczyn i spekulować co do jego motywów. Wszystko, co robi Trump, działa na korzyść Putina. Taka jest brutalna rzeczywistość, z którą powinniśmy się liczyć. Taka sytuacja będzie przynajmniej do stycznia, dopóki władzy w Kongresie nie przejmą Demokraci. Mam nadzieję, że szczegółowo zbadają działalność Trumpa, ale też Witkoffa i Kushnera. Do tego czasu Trump będzie mógł działać, nie zważając na Kongres.

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