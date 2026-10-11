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Każde porozumienie musi opierać się na przepisach prawa. Trump zachowuje się tak jak kryminalista, który próbuje pomóc swojemu wspólnikowi. O porozumieniu nie wypada mówić, bo łamie wszystkie amerykańskie przepisy. Niestety prezydent USA robi to regularnie. Codziennie ma swoje „Watergate”, po śniadaniu, obiedzie i kolacji. Od dawna mówiłem, że na Trumpie nie można polegać. Dlaczego tak postępuje? Nie chcę szukać przyczyn i spekulować co do jego motywów. Wszystko, co robi Trump, działa na korzyść Putina. Taka jest brutalna rzeczywistość, z którą powinniśmy się liczyć. Taka sytuacja będzie przynajmniej do stycznia, dopóki władzy w Kongresie nie przejmą Demokraci. Mam nadzieję, że szczegółowo zbadają działalność Trumpa, ale też Witkoffa i Kushnera. Do tego czasu Trump będzie mógł działać, nie zważając na Kongres.
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