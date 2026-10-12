W czasie, gdy codziennie media, politycy albo służby wywiadowcze z Zachodu ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji, gdy rosną obawy co do przyszłości Ukrainy atakowanej przez Władimira Putina, przez co Europa szykuje się na najcięższą od 2022 r. jesień i zimę, wystąpienie na Warsaw Security Forum generała Alexusa Grynkewicha, najwyższego dowódcy NATO w Europie, brzmiało, jak głos z innej rzeczywistości. Grynkewich stwierdził przede wszystkim, że konflikt nie jest przesądzony, a atak na NATO nie jest nieunikniony. Bo kluczem jest odstraszanie. Przeciwnik musi wiedzieć, że atak na którekolwiek z państw NATO mu się po prostu nie opłaca. Grynkewich powtarzał, że cieszy się, iż te słowa mówi w Warszawie, gdzie odstraszanie jest traktowane niezwykle serio.