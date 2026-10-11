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Michał Szułdrzyński: Bezpieczeństwo w szkołach zakładnikiem polityki. Policyjne raporty podważają narrację Donalda Tuska

Tragedia w szkołach na Mazowszu i 117 zatrzymanych przez policję. Zamiast uspokajać rodziców, politycy przerzucają się oskarżeniami. Donald Tusk wskazuje na Karola Nawrockiego, a prawica obwinia rząd o falę przemocy.

Publikacja: 11.10.2026 11:15

Funkcjonariusze policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim

Funkcjonariusze policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim

Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

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Michał Szułdrzyński

W czasie natężenia obaw o bezpieczeństwo w polskich szkołach, ostatnie, czego potrzebujemy, to zamiany sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkół w narzędzie politycznej wojny. Nie trwało jednak długo, nim polska klasa polityczna zaczęła się przerzucać odpowiedzialnością za obecną sytuację.

W swoim „podcaście” Donald Tusk powiązał ataki nożowników z wetem Karola Nawrockiego do DSA i jego pomysłami poszerzenia dostępu do broni

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