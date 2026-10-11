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Funkcjonariusze policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim
W czasie natężenia obaw o bezpieczeństwo w polskich szkołach, ostatnie, czego potrzebujemy, to zamiany sytuacji zagrożenia zdrowia i życia uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkół w narzędzie politycznej wojny. Nie trwało jednak długo, nim polska klasa polityczna zaczęła się przerzucać odpowiedzialnością za obecną sytuację.
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