Jacek Czaputowicz: Indie a sprawa polska

Minister Jaishankar ponownie obdzwonił członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, zdobywając poparcie większości z nich. Jedynie Chiny trzymały stronę Pakistanu, który zresztą sam jest członkiem Rady Bezpieczeństwa tej kadencji. Podobnie jak sześć lat wcześniej skończyło się na konsultacjach za zamkniętymi drzwiami.

Nie uspokoiło to sytuacji i dopiero prezydent Donald Trump zmusił obie strony konfliktu do zawieszenia broni. Świat odetchnął z ulgą, choć rozejm między tymi dwoma państwami nuklearnymi jest kruchy. Indie zawiesiły też traktat o wodach Indusu, które zasilają gospodarstwa rolne w Pakistanie, co może być kolejnym źródłem napięcia.

Czy Polsce wystarczy konsulatów?

Opozycja skrytykowała premiera Narendrę Modiego, że osiągnął cele odwrotne od zamierzonych. Atak na terytorium Pakistanu odwrócił uwagę społeczności międzynarodowej od samego aktu terrorystycznego, a przypomniał spór o Kaszmir. Co to za mocarstwo, a do takiej roli Indie aspirują, któremu warunki dyktuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej że Donald Trump ochoczo zaoferował mediację między Indiami a Pakistanem. Ostatnia rzecz, której Indie oczekują, uważając sporną prowincję za integralną część swego terytorium.

A w Polsce? Przewidywalnie. Minister Radosław Sikorski zamyka kolejny konsulat rosyjski, co jest widocznym znakiem, że wybory zbliżają się nieubłaganie i wielkimi krokami. Z niepokojem myślę już o wyborach parlamentarnych za dwa lata, czy starczy nam konsulatów…