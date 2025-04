Trump zdaje sobie sprawę z tego, że uderzenie w Rosję cłami miałoby symboliczny efekt, ale definitywnie zatrułoby trwające od tygodni negocjacje, z których na razie i tak niewiele wynika.

Wygląda na to, że prezydent USA obiera drogę ustępstw i gestów dobrej woli. Sygnalizuje Moskwie, że rozmowy z Rosją traktuje poważnie, i liczy na zawarcie dealu. Pokazuje Putinowi, że nie oszczędził nawet jednego z najbliższych sojuszników – Izraela, ale dla Rosji zrobił wyjątek. To kolejny amerykański gest dobrej woli pod adresem Kremla. A było ich wiele: Trump dwukrotnie dzwonił do Moskwy, wstrzymywał pomoc dla Ukrainy, upokarzał ukraińskiego przywódcę na oczach całego świata. Putin sprytnie udaje, że te wszystkie gesty docenia.

Wysłannik Putina w Stanach Zjednoczonych. Kim jest Kiriłł Dmitrijew?

Właśnie wysłał do Waszyngtonu jednego ze swoich najbliższych współpracowników Kiriłła Dmitrijewa, szefa rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, który przed tym już uczestniczył w rozmowach z Amerykanami w Arabii Saudyjskiej. Po to, by przez dwa dni (2–3 kwietnia) rozmawiał z przedstawicielami Białego Domu.

To pierwsza tego typu wizyta wysłannika Kremla do Stanów Zjednoczonych od początku wojny Rosji z Ukrainą. Dlaczego padło akurat na Dmitrijewa, skoro tematem wojny z Ukrainą na Kremlu od lat zajmowały się zupełnie inne osoby (np. Kirijenko, Kozak, Patruszew, Naryszkin, Szojgu)? Decyzja Putina nie jest przypadkowa. Dmitrijew na Kremlu odpowiada za inwestycje zagraniczne. Licencjat na Uniwersytecie Stanforda, studia magisterskie na Harvardzie, bogaty bagaż doświadczenia zdobyty w wielu międzynarodowych korporacjach finansowych, dobra znajomość środowiska Trumpa (jeszcze z czasów pierwszej jego prezydentury).

Ma dzisiaj ważne zadanie – przekonać Biały Dom, że Rosja jest otwarta na amerykańskie inwestycje w rosyjskie surowce naturalne. Przed wyjazdem do USA Dmitrijew na łamach gazety „Izwiestia” przekonywał, że zakopane na Syberii rosyjskie metale ziem rzadkich czekają na Amerykanów.