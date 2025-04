Personalny atak PiS na Giertycha w Sejmie może znaleźć kontynuatorów na ulicy

PiS nie cierpi Giertycha ze szczerą wzajemnością. Rząd PiS-LPR-Samoobrona skończył się źle dla każdego z koalicjantów. Rachunek krzywd wciąż jest duży po obu stronach, a chęć zemsty nie jest udawana. Ale są jednak granice. Zostawmy na boku „kanalię” i „śmierdziela”, epitety którymi Kaczyński potraktował Giertycha. Skupmy się na oskarżeniach o morderstwo.

Roman Giertych w przesłuchaniu Barbary Skrzypek nie uczestniczył, więc nazywanie go sadystą przez Jarosława Kaczyńskiego jest kłamliwe. Jednak gorsze było to, co miało miejsce później w Sejmie. Iwona Arent, posłanka PiS, która sama ma problemy i w 2023 roku ogłosiła zawieszenie działalności politycznej, nazwała Giertycha „mordercą”. Wytykając to posłowi KO z mównicy sejmowej, powtarzała raz po raz, że jest mordercą, na co inni parlamentarzyści PiS przyłączyli się do niej.

Jarosław Kaczyński w 2017 r. już oskarżał polityków PO z mównicy sejmowej o to, że zabili mu brata i nazwał ich kanaliami. Warszawska prokuratura odmówiła wtedy wszczęcia śledztwa. Teraz Gierych zawiadamia prokuraturę. I słusznie robi, gdyż nazywanie kogoś mordercą bez dowodów, twierdzenie, że jest sadystą i doprowadził do śmierci Barbary Skrzypek nie ma pokrycia w faktach. Wiec po co PiS to robi?

Polaryzacja PiS-PO ma wprowadzić Karola Nawrockiego do II tury wyborów prezydenckich

PiS próbowało robić kampanię Karolowi Nawrockiemu na antyukraińskiej retoryce – nie wyszło. PiS próbowało robić kampanię Nawrockiemu na szczuciu na migrantów – również nie wyszło. Sławomir Menzten okazał się dla wyborców wiarygodniejszy. PiS próbowało robić kampanię na śp. Barbarze Skrzypek – też fiasko. Teraz PiS próbuje robić kampanię na „tęczowym Rafale” i wspieraniu USA po wprowadzeniu ceł na UE. I też nie jest to dobry pomysł.

Karol Nawrocki usprawiedliwiający Donalda Trumpa, który doprowadzi do tego, że stracą polscy przedsiębiorcy, raczej głosów wyborczych sobie nie przysporzy. Z tolerancyjnej polityki Trzaskowski jest znany od dawna i tym sobie nie zaszkodzi.