I tuż przed tym spotkaniem dwóch amerykańskich urzędników (cennych dlatego, że uznawani są za bliskich swojemu prezydentowi) publicznie rezygnuje z najważniejszego chyba instrumentu szantażu – odłączenia ukraińskiej armii od łączności satelitarnej. Gra toczy się o dni, w których będą trwały rozmowy. Później możliwe są inne rozwiązania, ale o tym za chwilę.

Nie ma takiego ego, którego nie można by poświęcić w walce o ten czas. Choć oczywiście, tak po ludzku, współczuję ministrowi Sikorskiemu tego, co musiał (pewnie z zaciśniętymi zębami) przeczytać o sobie. Ale jednak rezultat przyćmiewa wszystko.

Przy tym możliwe, że obaj, ci, no, urzędnicy (amerykańscy, oczywiście) nawet nie wiedzieli, co czynią. Niewykluczone, że z kolei ich ego (a przynajmniej jednego z nich, tego wyższego) napędzane jest ketaminą. Takie wrażenie odnieśli widzowie inauguracji Donalda Trumpa i zachowania na niej właśnie tego wyższego.

Starlink w Ukrainie mamy czym zastąpić. Ale nie w tym problem

Tu dochodzimy do kolejnej kwestii. Twierdzenie Elona Muska, że bez dostępu do jego Starlinka ukraińska armia skazana jest na klęskę, jest kosmiczną bzdurą – i to bez przenośni. Co najmniej trzy duże i znane firmy mogą go zastąpić. I nie będą przy tym prosiły o wyrażanie wdzięczności.

Po prostu będą musiały wymienić terminale łączności na froncie. Tyle że na to potrzeba czasu i determinacji, przede wszystkim naszej. Pierwszy problem jest techniczny. Podczas przechodzenia ze Starlinka na, dajmy na to, Iridium (a może Eutelsat) może dojść do różnych zawirowań, utraty niektórych pozycji etc. Ale to wszystko.