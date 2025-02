Głosowanie w ONZ. USA w sojuszu z Rosją, Białorusią i Koreą Północną

Potwierdzają to dyplomaci, z którym rozmawiałem, którzy zwracają uwagę na rozbieżność między wypowiedziami najbliższych współpracowników amerykańskiego prezydenta, gdy występują publicznie, od tego, co mówią za zamkniętymi drzwiami. Podczas kuluarowych rozmów są uprzejmi i gotowi do współpracy, ale gdy występują publicznie – bez względu na to, czy ma to miejsce w Waszyngtonie, Monachium czy w Warszawie - zdają się kierować do swojego twardego elektoratu, który chce słyszeć język twardych pogróżek i twardych interesów.

W tym kontekście zaskakujące było zachowanie Stanów Zjednoczonych podczas poniedziałkowego głosowania w ONZ. Zgromadzenie Ogólne debatowało bowiem nad treścią uchwały mającej uczcić trzecią rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Amerykanie zaproponowali tekst, w którym nie wskazywano, kto kogo zaatakował. Przegłosowano za to znacznie bardziej zgodną z prawdą uchwałę, ale głosowanie przebiegło w sposób zupełnie zaskakujący. Rezolucji sprzeciwiła się bowiem precedensowa koalicja złożona z Rosji, Białorusi, Północnej Korei, Izraela, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Nawet Chiny, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie nie były przeciw, lecz wstrzymały się od głosu.

Czy to taktyka negocjacyjna czy sygnał zmiany sojuszy?

Oczywiście można uznać to, jak i zaskakujące sygnały, które opisywałem wyżej, za strategię negocjacyjną Trumpa, który chce przekonać Putina do pokoju, więc nie chce go prowokować rezolucjami, które mają znaczenie symboliczne i dlatego publicznie mówi, że to Moskwa chce pokoju. Ale nie mniej symboliczne są nowe sojusze, które takimi głosowaniami buduje Trump. W zeszłym tygodniu przekonywał, że to Ukraina jest winna tego, że jeszcze nie doszło do pokoju, a wojna by nie wybuchła, gdyby on był prezydentem. Teraz zapewnia, że przyjmie Zełenskiego, którego tydzień temu nazywał dyktatorem i nie wyklucza wsparcia dla misji rozjemczej na Ukrainie, którą chce zmontować Macron.

Ale równocześnie krytykuje Europę, grozi kolejnymi cłami, zupełnie, jakby to Rosja była partnerem, a Europa wrogiem. Głosowanie w ONZ pokazuje, że Trump chyba sam nie wie, po czyjej stoi stronie. I nie jest to żadna strategia negocjacyjna, ale dość niespójna konsekwencja jego egocentryzmu, a także swobodnego podejścia do faktów i liczb. A my mamy prawo pytać, po czyjej stronie stoi Donald Trump.