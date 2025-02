Jędrzej Bielecki: Thomas Rose nowym ambasadorem USA. Polska pokocha Beniamina Netanjahu?

Ustępstwo wobec Ameryki i jej nowego ambasadora obarczone jest jednak dodatkowym ryzykiem. W ostatnim czasie krytykował on zmiany w mediach publicznych, zapewne pod wpływem sprzyjających PiS dziennikarzom bardzo aktywnym w Ameryce. Jeśli Thomas Rose wyczuje, że jest w stanie zmusić Tuska do ustępstw, czy nie pójdzie za ciosem i nie stanie się kimś w rodzaju amerykańskiego namiestnika w Warszawie? Można przecież sobie wyobrazić, że będzie przekonywał Donalda Trumpa do przyjazdu do Warszawy i wsparcia Karola Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi lub skłonienia do tego Elona Muska.

Czytaj więcej Komentarze Dlaczego sprawą Netanjahu zaszkodziliśmy sobie na dekady? Zignorowanie przez Polskę decyzji Międzynarodowego Trybunały Karnego w sprawie premiera Izraela Beniamina Netanjahu będzie miało długofalowe konsekwencje w kluczowych dla nas sprawach: bezpieczeństwa i praworządności.

Sygnałem, że Polska chce mieć dobre relacje z Thomasem Rosem byłaby wizyta w Izraelu Radosława Sikorskiego lub jego zastępcy

Ale otwarty konflikt z nowym ambasadorem reprezentującym tak amerykańskie jak izraelski interesy (przedstawiciel Izraela Jakow Liwne właśnie wyjeżdża z Warszawy) może jednak oznaczać jeszcze większe niebezpieczeństwo. To perspektywa niedopuszczenia Polski nawet do informacji o przebiegu możliwych przecież rozmów Trumpa z Putinem w sprawie pokoju w Ukrainie. A nawet zgodę Białego Domu na poświęcenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce na ołtarzu porozumienia z Moskwą.

Szanse na to, że Netanjahu pojawi się wkrótce nad Wisłą są niewielkie. Ale jest inny sposób na poznanie intencji polskich władz. Po zamachu Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku i rozpoczęciu pacyfikacji Strefy Gazy w państwie żydowskim nie pojawił się żaden przedstawiciel Polski, nawet na szczeblu wiceministra. Jeśli teraz to się zmieni, będzie to jasny sygnał, że Warszawa woli utrzymywać z Rosem dobre stosunki.