Czy Donald Trump wycofa się z represyjnej polityki celnej, kiedy spowoduje ona duży wzrost inflacji?

Ekspertów od wolnego handlu może ten proces szokować, bo pomijając kwestie ideologiczne MAGA („Make America Great Again”), wolny handel zawsze uznawano za ważny lewar rozwoju gospodarczego. Zaś jego ograniczanie, jak to bywa w większości przypadków państwowego protekcjonizmu, musi się wiązać z inflacją.

Wydaje się, że także po stronie administracji Trumpa zaczyna być to rozumiane. Nie bez przyczyny sam Trump mówi o rynkowych „krótkotrwałych zakłóceniach”, których potencjalne skutki „ludzie zrozumieją”. A jak nie? Przecież powyborczy kredyt zaufania – czego doświadczamy także w polskiej polityce – potrafi szybko wygasać. Czy Trump wycofa się z represyjnej polityki celnej, kiedy zjawiska „krótkotrwałe” zamienią się „długotrwałe”? Zwłaszcza że w kolejce czekają już cła na towary z Chin i Europy?

Donald Trump będzie musiał się zderzyć z dezaprobatą swoich wyborców

Prawidła ekonomii są nieubłagane. Cła to wyższe ceny, nawet jeśli pochodzące z nich środki wpompuje się w lokalną gospodarkę. Za inflacją pojawi się presja płacowa. Ta uderzy w przedsiębiorstwa, które na dodatek będą musiały się mierzyć z wyższymi cenami komponentów i surowców naturalnych. Donald Trump więc się zderzy z dezaprobatą swoich wyborców.

Czy to zauważy, walcząc na wszystkich frontach z tradycyjnymi wrogami i niedawnymi sojusznikami? Nie ma pewności. Ale skutek będzie jeden: wielki sztandar MAGA zmniejszy się do wielkości chusteczki do nosa. Nie będzie to triumf 47. prezydenta USA.