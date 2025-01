Jędrzej Bielecki: Trump uznał się za zbawiciela Ameryki

Zapowiedź nowych ceł karnych przez prezydenta USA oznacza dobicie epoki globalizacji

W chwili, gdy płonie Los Angeles, Trump zapowiedział zniesienie wszelkich ograniczeń w wydobyciu ropy. Ochrona środowiska przestaje tu odgrywać jakąkolwiek rolę. Interesem Ameryki ma być też podporządkowana polityka handlowa.

Trump zapowiedział wprowadzenie wysokich ceł na import towarów do USA, choć nie określił przeciw komu. To oznacza dobicie globalizacji. Ogłosił też przywrócenie do służby, z zaległymi pensjami, żołnierzy zwolnionych z powodu odmowy przyjęcia szczepionek przeciw COVID-owi – aż strach pomyśleć, co to oznacza, jeśli w kraj uderzy nowa pandemia.

Temu przemówieniu przyglądała się galeria multimiliarderów zaproszonych przez Trumpa. Szefów X, Apple’a, Amazona czy Mety. Nowej plutokracji technologicznej, przed którą ostrzegał parę dni wcześniej Joe Biden. Ten dzień Trump nazwał Dniem Wolności. Ironia losu chciała, że w tym roku w tym samym momencie przypada dzień Martina Luthera Kinga - wielkiego obrońcy dyskryminowanych z powodu czarnego koloru skóry i szerzej amerykańskiej biedoty. Chyba tylko zbieżność dat łączy jednak Trumpa i Kinga.