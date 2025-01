Bogusław Chrabota: Wołyń zaczynamy rozliczać

To dobry przykład współdziałania na wielu szczeblach, ale pokazuje, ile trzeba czasu i zachodu, aby od fazy formalnych zgód przejść do realnego współdziałania. Sprawa badań w Puźnikach zaczęła się akceptacji wniosku w listopadzie 2022. I mimo że nigdy jej nie sabotowano, do ekshumacji dojdzie dopiero w kwietniu tego roku. To dobry znak na przyszłość dla kolejnych prac archeologów. I jeszcze jedno; dobra wola obu stron, polskiej i ukraińskiej, nie oznacza, że temat traci na wadze i staje się nagle mało problematyczny. Wołyń jest i pozostanie przedmiotem rozbieżnych ocen i interpretacji zarówno historyków, jak i opinii publicznej. O ile nad Wisłą jest uznawany za przejaw ludobójstwa, o tyle w Ukrainie – co dowodzą badania przeprowadzone w zeszłym roku przez Centrum Mieroszewskiego – uważa się, że były plonem wojny polskiego i ukraińskiego podziemia, której ofiarami była zarówno ludność polska, jak i ukraińska. Te same badania pokazują, że jedna trzecia Ukraińców popiera odblokowanie prac ekshumacyjnych bezwarunkowo, a 40 proc. uważa, że powinno to nastąpić po spełnieniu przez Polskę określonych warunków.