Bo o taką stawkę toczy się tu gra: umiejętnie operując informacją, a zwłaszcza dezinformacją, można „ulepić nowego człowieka” – takiego, który uwierzy, że to Ukraina napadła na Rosję, że to NATO zagraża pokojowi na świecie i że nic nie zrobiłoby tak dobrze Europie jak rozpad Unii Europejskiej. I co najgorsze, w walce tej – jak w judo – przeciwnik wykorzystuje naszą własną siłę przeciwko nam. Kluczowa dla istnienia demokracji wolność słowa jest eksploatowana do granic, po przekroczeniu których przeciętny konsument informacji nie rozróżni prawdy od fałszu, jeśli wpadnie np. w dezinformacyjną „komorę echa” budowaną przez Rosję.

Jeśli uda się w nim zasiać nieufność wobec Zachodu i jego instytucji, jeśli zacznie szukać informacji potwierdzających, że nie powinien im ufać, to algorytmy i tkane przez Rosję w internecie sieci skierują go do bańki, w której nie będzie innych treści niż te potwierdzające jego wątpliwości. A skoro wszyscy tak myślą, to coś w tym musi być. Na końcu tej drogi sami zdemontujemy bastiony naszej wolności, bo uwierzymy, że rację ma Władimir Putin albo jego kolejna inkarnacja.

Dlatego dziś potrzebna jest nam redefinicja tego, jak myślimy o wolności słowa. Nie chodzi o to, by ją ograniczać, bo to byłby tryumf naszych wrogów. Ale dziś, jak nigdy wcześniej, z wolnością słowa musi się łączyć odpowiedzialność za nie. Musimy zrozumieć, że informacyjny leseferyzm to prosta droga do utonięcia w bagnie półprawd i zwyczajnych kłamstw. A stacja telewizyjna czy portal internetowy o ogólnokrajowym zasięgu w rękach wrogów wolności może być dla naszego świata większym zagrożeniem niż armia pancerna.



A jednocześnie na tej drodze trzeba stąpać ostrożnie, by walka z zagrożeniami hybrydowymi nie stała się pokusą – a taka na pewno się pojawi – by ową przestrzeń informacyjną zawłaszczyć dla samego siebie. Bez wolności słowa i idei nie będzie bowiem demokracji, niezależnie od tego, kto ich nas pozbawi. Ale demokracji nie będzie również wtedy, jeśli oddamy naszą wolność słowa w ręce Rosjan. Przetrwanie naszego świata będzie zależeć w dużej mierze od tego, czy zdołamy rozplątać ten gordyjski węzeł.